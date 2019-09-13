أمير الكويت يغادر المستشفى بالولايات المتحدة بعد الفحوصات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية.
وقال الوزير مساء الخميس إن الفحوصات "تكللت نتائجها بالنجاح"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وكان جراح أعلن يوم الأحد أن الأمير دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال فحوصات طبية.
وأضاف أن هذا الأمر دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر للأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا.
ويزور أمير الكويت الولايات المتحدة منذ الاثنين قبل الماضي.
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