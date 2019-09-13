السعودية تؤكد حرصها الثابت على القضية الفلسطينية

أكدت المملكة العربية السعودية، حرصها الثابت على القضية الفلسطينية، من خلال إدانة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إعلان نتنياهو "يُعد تصعيدا

بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال إن الخطوة الإسرائيلية تعد "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

من ناحيته، ثمّن الرئيس الفلسطيني حرص واهتمام الملك سلمان الكبير بالقضية الفلسطينية، ومواقف السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في خطاب متلفز نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه. ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي فعليا على أي أمل متبق لحل الدولتين.