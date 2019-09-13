بعد تغريداته المسيئة.. احتجاجات في استقبال ترامب في بالتيمور

تجمع عشرات المحتجين بشوارع وسط بالتيمور مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمدينة للمرة الأولى، منذ أن وصفها بأنها "مقززة" و"مليئة بالقوارض" في تغريدات أثارت جدلاً ساخناً قبل شهرين.

وقبل أن يلقي ترامب كلمة أمام جمهوريين بمجلس النواب تجمعوا في المدينة، كان في استقبال موكبه محتجون بلافتات تأمره بالعودة للمستنقع.

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جاء هذا بعد أن هاجم ترامب على تويتر في يوليو الماضي إيلايجا كامنجز، وهو نائب بالكونجرس أميركي من أصل أفريقي من سكان بالتيمور، ووصفه بأنه "متنمر متوحش" يجب عليه أن يركز على تطهير دائرته الانتخابية بدلاً من انتقاد عمل ضباط الهجرة على الحدود المكسيكية.

ورد النائب الذي يحظى بنفوذ قوي على تغريدات ترامب بأن دعاه لجولة بالمدينة ليرى عمل سكانها الدؤوب.