واشنطن: طهران كذبت… ونملك أدلة

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اتهمت الولايات المتحدة، أمس الخميس إيران بـ”الكذب” على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا، بعدما كانت تعهدت بعدم فعل ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أمس الخميس: “رأينا للتو بشكل مباشر كيف أن النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه للاتحاد الأوروبي بأن السفينة لن تسلم نفطها إلى نظام الأسد القاتل”.

وأضافت أمام صحافيين في واشنطن: “النظام الإيراني سلم النفط إلى سوريا” و”كذب في هذا الشأن على الاتحاد الأوروبي… وعلى المجتمع الدولي”.

وقالت أورتاغوسردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تملك أدلة تدعم هذا الاتهام، “لن أقول هذا أمام الكاميرات إذا كان الأمر كذلك”، حسب وكالة “فرانس برس”، في حين نقلت عنها وكالة “رويترز” قولها “أجل… لم نكن لنقول لو لم يكن هذا هو الحال”.

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وفي وقت سابق كشف موقع “تانك تراكرز” الذي يراقب مسار ناقلات النفط، أن الناقلة موجودة قرب ميناء طرطوس.

واتهمت بريطانيا الثلاثاء إيران بمخالفة الضمانات التي قدمتها بعدم قيام ناقلتها بنقل النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج في هذا الصدد.

المصدر RT