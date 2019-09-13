الأمم المتحدة تضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة الدولية وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية في العالم. وقال غوتيريش للصحفيين: “نعلم جميعا أن عالمنا يواجه زيادة في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وزيادة في الهجمات على المسيحيين”​​​. يذكر أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة تحتوي على توصيات ملموسة بشأن دعم الدول في ضمان الأمن في الأماكن المقدسة. المصدر روسيا اليوم

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