ترمب عن تجسس إسرائيل على واشنطن: كل شيء ممكن

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رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس تصديق معلومات تحدثت عن احتمال أن تكون إسرائيل “تجسست” على البيت الأبيض، مؤكدا من جديد أن علاقته بالدولة العبرية “ممتازة”.

وقال: “لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك”. وأضاف: “كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا”.

وكان موقع بوليتيكو ذكر أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى “ستينغ راي” اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.

وكتب الموقع “من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترمب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحا إن كانت جهود التجسس الإسرائيلية قد نجحت”.

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وأصدرت إسرائيل حليفة واشنطن في وقت سابق نفيا قاطعا. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس حصول ذلك، منددا “برواية ملفقة”. وقال “لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم “من دون استثناءات”.

المصدر RT