حالة الطقس: درجات الحرارة ترتفع اليوم وتنخفض السبت والأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 22، صفد 28 – 18، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 23، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 29 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي 36 – 26، بئر السبع 32 – 22، أم رشرش (إيلات) 37 – 25.

ويتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية فوق البحر المتوسطة بسرعات تتراوح ما بين 20 حتى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 حتى 160 سنتمترا.

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أما يوم غد، السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ويحتمل سقوط رذاذ خفيف في شمالي ووسط البلاد، بينما يكون البحر مائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 حتى 180 سنتمترا.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الأحد، وتكون أقل بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم. ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد.

أما الإثنين فيتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد، وعلى طول الساحل.