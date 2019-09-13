الجيش الليبي يدمر ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مصراتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الليبي، الجمعة، إن طائراته شنت غارات على كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مصراتة ودمرتها باكامل.

وأكد الجيش الليبي في بيان مقتضب له، إن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب إستخدام الطيران التركي المسير لمطار المدينة ، وقد سبق وحذرت القيادة العامة من ذلك ولكن دون جدوى.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية "طوفان الكرامة" منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تتلقى دعما إعلاميا وعسكريا من وتركيا.

وتسعى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والتي تدعم جماعة الإخوان والمليشيات في صد دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس، إلى محاولة السيطرة على مدينة ترهونة، أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي غربي البلاد.