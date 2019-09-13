ترامب: بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنّ وزير خارجيّته مايك بومبيو لن يكون مستشاره الجديد للأمن القومي، مثنياً في الوقت نفسه على أدائه.

ووصف ترامب بومبيو بأنّه "رائع"، قائلاً إنّه يتّفق معه "بشكل جيّد جدّاً".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّ هناك 15 مرشّحاً لمنصب مستشار الأمن القومي.

ومنذ إقالة بولتون، سرت تكهّنات في وسائل الإعلام حول إمكانية تولّي وزير الخارجيّة منصب مستشار الأمن القومي، إضافةً إلى منصبه الوزاري.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه صباح الثلاثاء.

وقال ترامب، عبر تغريدة على تويتر، إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 22 مارس/ آذار 2018 على تويتر، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر، كما تسلم منصبه رسميا في 9 أبريل/ نيسان من نفس العام.

وشغل بولتون عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، كما عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

وكان لبولتون دور فعال في دعم قرار غزو العراق عام 2003، كما أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.

وتبنى جون بولتون استراتيجية الحروب الوقائية لحماية الأمن القومي الأمريكي، كما يدعو لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، بخلاف تبني مواقف متشددة ضد روسيا.