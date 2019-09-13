أشارت مصادر وزارية الى أنّ خطة ​وزارة المهجرين​ التي قدمها وزيرهم ​غسان عطالله​ أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش، ففي الوقت الذي امتدح وزراء ​التيار الوطني الحر​ الخطة، إعترض عليها كل من الوزراء ريشار قيوميجيان و​يوسف فنيانوس​ وعادل أفيوني الذي اعتبر "أنّ الخطة مهمة من الناحية الاجتماعية الوطنية وهي ضرورية، لكن لا يجب إقرار خطة من دون وجود آلية لتمويلها ضمن التزام ​الحكومة​ خفض العجز في موازنة 2020، خصوصاً أنّ الخطة تتطلب حجز 600 مليار ليرة على مدى 3 سنوات".

وإذ سأل فنيانوس عن تمويل الخطة، قال قيومجيان: "هلّق وقتها؟". واستوضح الوزير اكرم شهيّب إذا كانت الخطة تشمل مهجّري الجبل أم كل لبنان؟ لكن الخطة لم تكن واضحة لهذه الجهة، عندها طلب ​الحريري​ إحالتها الى لجان مختصة لمزيد من الدرس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ "الجمهورية": الحريري احال خطة المهجرين الى لجان لدرسها بعد اعتراضات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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