بري: القضاة الجدد المعينون يجتمع فيهم معيارا الكفاءة والآدمية

اعتبر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أمام زواره ، ان ​التعيينات القضائية​ والادارية الجديدة التي أقرّها ​مجلس الوزراء​، "جيّدة"، لافتاً الى أنّ "الذين جرى تعيينهم يجتمع فيهم معيارا الكفاءة والآدمية."

وعمّا اذا كان لا يزال عند رأيه في أنّ هناك تقاعساً في تطبيق نتائج اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي، أشار بري الى "أنّ هناك حركة إيجابية استجَدّت، وهي تُبشّر بالخير اذا استمرّت"، آملاً في أن "يتواصل هذا المسار مع وصول مشروع ​الموازنة​ الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول المقبل".

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