مقتل رجل وجرح آخر في عملية طعن في شارع كامدن هاي شمال غرب لندن

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن مقتل رجل في ​عملية طعن​ مزدوجة في شمال غرب لندن، مشيرة الى أنه قبالة منتصف الليل الفائت، تم إستدعاء خدمات الطوارئ بعد ورود تقارير عن وقوع هجوم في شارع كامدن هاي.

وأوضحت أنه تم العثور على رجل لم يعرف عمره بعد وهو مصاب بجروح ناتجة عن عملية طعن، وجرى إسعافه إلا أنه أعلن عن وفاته في مكان الحادث، كاشفة أنه جرى أيضا العثور على رجل آخر في منتصف العشرينات من عمره ومصاب بجروح ناتجة عن طعنات وتم نقله الى المستشفى، إلا أنه لم يتم إعتقال أي شخصا على علاقة بالحادث.

وقال متحدث رسمي بإسم ​الشرطة البريطانية​ أن عائلة الضحية الأولى لم تُبلغ بعد بوفاته وأن حالة الرجل الثاني غير معروفة، لافتا الى أنه تم إغلاق الشارع وطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة.

*ترجمة "النشرة"