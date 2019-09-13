أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "​الولايات المتحدة​ لديها أدلة على أن ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان ​داريا​ 1"نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطا لسوري"ا. يذكر أن قوات كوماندوس بريطانية، كانت قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم غ"ريس 1" في 4 تموز للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى ​سوريا​ خرقا ل​عقوبات​ ​الاتحاد الأوروبي​، وأفرجت سلطات ​جبل طارق​ عن الناقلة في منتصف آب بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: لدينا أدلة على أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 نقلت نفطا لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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