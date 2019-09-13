ترمب: بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي









اسماء السيد - واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنّ وزير خارجيّته مايك بومبيو لن يكون مستشاره الجديد للأمن القومي، مثنياً في الوقت نفسه على أدائه.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان سيطلب من بومبيو تولّي منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لجون بولتون، قال ترمب "تروق لهُ (لبومبيو) فكرة وجود أحد معه، وأنا أيضاً".

ووصف ترمب بومبيو بأنّه "رائع"، قائلاً إنّه يتّفق معه "بشكل جيّد جدّاً".

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وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ هناك 15 مرشّحاً لمنصب مستشار الأمن القومي.

ومنذ إقالة بولتون، سرت تكهّنات في وسائل الإعلام حول إمكان تولّي وزير الخارجيّة منصب مستشار الأمن القومي إضافةً إلى منصبه الوزاري.

وكان وزير الخارجيّة السابق هنري كيسنجر جمع بين المنصبين في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.