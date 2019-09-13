ترامب يؤكد رغبة طهران بعقد لقاء وينفي التجسس الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، كما نفى احتمال أن تكون إسرائيل قد تجسست على البيت الأبيض.

وقال ترامب، قبيل توجهه إلى بالتيمور، إنه يمكنه القول إن "إيران تريد عقد لقاء معنا"، وذلك بعد أن ألمح إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران بما يمهد عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني.

وكان ترامب أبدى مراراً استعداده للقاء نظيره الإيراني الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبد أيّ تجاوب مع طرحه.

ووكان قد قال الرئيس الإيراني، الأربعاء، أنه لا معنى لمحادثات مع الولايات المتّحدة ما لم ترفع عقوباتها عن طهران.

يذكر أن ترامب حذر، الأربعاء، من أنّ تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرا جدّاً عليها"، مضيفا "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. سيكون التخصيب خطيرا جدّا عليها".

ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى، سنرى".

وأضاف "أعتقد أنّ إيران لديها إمكانات مهمّة. نأمل في التوصّل الى اتّفاق"، وأعاد تأكيد اقتناعه بأنّ طهران "ترغب في التوصّل الى اتّفاق".

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وكانت قد أشارت تحليلات إلى أن احتمالات التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران تتزايد في أعقاب إقالة مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون.

ترامب ينفي احتمال تجسس إسرائيلي على البيت الأبيض

إلى ذلك، نفى ترامب، الخميس، معلومات تحدّثت عن احتمال أن تكون إسرائيل "تجسّست" على البيت الأبيض، مؤكّدا من جديد أنّ علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".

وقال "لا أصدّق ذلك. لا أعتقد أنّ الإسرائيليّين يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك". وأضاف "كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا".

وكان موقع بوليتيكو ذكر أنّ مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بثّ الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية.

وكتب الموقع "من المرجّح أنّ الأجهزة معدّة للتجسّس على الرئيس دونالد ترامب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافةً الى مساعديه الكبار والمقرّبين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيليّة قد نجحت".

وقال الملياردير الجمهوري الخميس إنّ "علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مُذكّراً بالانسحاب الأميركي من الاتّفاق النووي الموقّع بين إيران والدول العظمى في خطوةٍ لاقت ترحيباً واسعاً من الحكومة الإسرائيليّة.