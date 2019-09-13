Advertisements Advertisements مقاتلات الجيش الليبي تستهدف 19 آلية مسلحة في سرت الجمعة 13 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إن طائراته استهدفت 19 آلية عسكرية تابعة للمليشيات في مدينة سرت كانت تخطط لشن هجمات على قوات تابعه له.

Advertisements وقال الجيش في بيان له، أن الطائرات أصابات الأهداف بدقة وأوقعت خسائرة بشرية وأضرار مادية. من ناحية أخرى أكد الجيش الليبي، إسقاطه طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الجفرة. وكان الجيش أعلن منذ قليل أنه أسقط طائرة أخرى مسيرة حاولت استهداف نفس القاعدة. Advertisements Advertisements

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