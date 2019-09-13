ترامب حول تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: كل شيء ممكن لكنني لا أصدق هذا

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلومات التي تحدّثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسّست" على البيت الأبيض، مؤكّداً من جديد أنّ علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".
وقال ترامب "لا أصدّق ذلك. لا أعتقد أنّ الإسرائيليّين يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك". وأضاف "كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا".
وكان موقع "بوليتيكو" ذكر أنّ مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بثّ الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية، مشيرا الى أنه "من المرجّح أنّ الأجهزة معدّة للتجسّس على ترامب وفق رواية أحد المسؤولين السابقين إضافةً الى مساعديه الكبار والمقرّبين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيليّة قد نجحت".
كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصول ذلك، مندّداً بـ"رواية مُلفّقة". وقال "لديّ مبدأ توجيهي: لا تجسّس على الولايات المتّحدة"، مشيراً إلى أنّ هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".
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