ترامب يكشف ان طهران مستعدة لعقد لقاءات مع الادارة الاميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان ألمح إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​.

وأكّد ترامب قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن "يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا".

وكان ترامب أبدى مراراً استعداده للقاء نظيره الإيراني الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبد أيّ تجاوب مع طرحه، وردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني "ألّا معنى لمحادثات مع الولايات المتّحدة ما لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الإسلاميّة."

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