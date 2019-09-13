أكدت مصادر عسكرية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قضية توقف متعهدي تغذية الجيش اللبناني عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة، "لاقت متابعة من قبل قائد الجيش، العماد جوزيف عون، الذي تواصل مع وزير المالية علي حسن خليل، الذي وعده بالعمل على إيجاد حلّ للموضوع".
وأوضحت أنها "ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التأخير في الدفع، إنما اليوم أدى إلى إعلان المتعهدين بوقف تقديم المواد الغذائية، وهو أمر خطير بالنسبة إلى مؤسسة بحجم الجيش، الذي يقدر عدد عناصره بأكثر من 60 ألفاً"، مشيرة إلى أن" الجيش كان قد بدأ يستخدم ما لديه من الاحتياط، والذي لا يكفي لأكثر من يومين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها الدفع لمتعهدي تغذية الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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