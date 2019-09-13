"كانوا نايمين".. التحقيقات تكشف كارثة طاقم مركب كاليفورنيا المحترق

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

ذكر محققون اتحاديون أمريكيون يوم الخميس أن جميع أفراد طاقم قارب الغطس الذي شب فيه حريق في جنوب كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 34 شخصا، كانوا نائمين وقت اندلاع الحريق.

وجاء في تقرير أولي للمجلس الوطني لسلامة النقل أنه في وقت اندلاع الحريق، كان طاقم القارب المكون من خمسة أفراد نائما خلف مقصورة قيادة القارب وأحدهم كان نائما في مهجع مخصص للنوم.

وقال روبرت سوموالت، رئيس المجلس، لشبكة (سي إن إن) إنه كان يتعين أن يكون أحد أفراد الطاقم يقظا أثناء فترة الليل.

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ولم يشر التقرير إلى سبب الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح يوم 2 سبتمبر وتسبب في غرق القارب البالغ طوله 30 مترا.

وقال ثلاثة من خمسة من أفراد الطاقم الناجين للمحققين إنه لم تكن هناك أي مشاكل فنية أو كهربائية معروفة في القارب.

وذكر أحدهم أنه استيقظ على ضوضاء وقام بتنبيه زملائه.