"جوجل مابس" يضيف ميزة جديدة لمساعدة مدمني المخدرات على التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أضافت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة إلى تطبيقها الخاص بالخرائط "جوجل مابس"، لمساعدة مدمني المخدرات على التعافي.

ووفق ما ذكر موقع "Cnet"، وبحسب جوجل، الميزة الجديدة توضح تلأشخاص أين يذهبون لحضور أكثر من 83000 اجتماع للشفاء من المخدرات، بما في ذلك اجتماعات خاصة بإدمان الكحوليات.

وتعقد الاجتماعات في أكثر من 33000 موقع، مثل المراكز المجتمعية أو الكنائس.

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كما أضافت الشركة أداة أخرى لمساعدة مدمني المخدرات في العثور على دواء "نالوكسون"، وهو دواء يتم منحه دون وصفة طبية يمكنه علاج الجرعات الزائدة في حالات الطوارئ، عن طريق كتابة "نالوكسون بالقرب مني" في شريط البحث داخل تطبيق "جوجل مابس".

وقالت "جوجل" أنها شهدت ارتفاعًا كثيفًا في أعداد الناس الذين يبحثون على أدوية للعلاج من المخدرات، عبر محرك بحثها "كروم"، وهو ما دفعها لإطلاق هذه الميزة الجديدة.

ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، يموت أكثر من 130 شخصًا كل يوم في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية.