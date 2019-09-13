بـ"جركن بنزين".. شاب ينتقم من خطيبته السابقة بحرقها في حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أصيب 5 أشخاص بحروق، بينهما شخص حالته سيئة، بعد اشتعال النيران ببعض المدعوين في حفل زفاف، بإحدى قرى مركز الفيوم.

ونجا العريس وعروسته بعد أن ألقى عليهم خطيبها السابق جركن "بنزين"؛ انتقامًا منها على فسخ خطوبته ومحاولتها الزواج من شاب آخر.

تلقى اللواء خالد الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إشارة من الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بوصول 5 أشخاص بينهم أطفال مصابون بحروق بسيطة باستثناء حالة خطيرة، جرى نقلها لمستشفى قصر العيني.

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تبين من تحريات الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم، أن خلافا وقع بين "ع س م"، 23 سنة مقيم بقرية الشيح فضل، "و. م."؛ على خلفية فسخ خطوبتها منه بسبب سوء معاملته لها وأهلها، وأن الفتاه تقدم لها أحد الشباب ووافقت عليه، وأثناء مراسم العرس، أحضر خطيبها السابق، "جركن" بنزين وأشعل به النيران، ثم سكبه على المدعويين من أعلى سطح منزله القريب من مكان "العرس"، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بحروق، بينهم شخص حالته سيئة.

جرى القبض على المتهم وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتباشر تحقيقاتها.