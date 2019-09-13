الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب سرت

محمد اسماعيل - القاهرة - سرت (ليبيا) - (د ب أ):

أعلن مكتب الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية.

وأضاف المكتب في بيان على موقعه الرسمي، أن الطائرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرت دون أن يلحق بالقاعدة أي ضرر من محاولة ما وصفه بـ "العدو"، مشيرا إلى أنها باءت بالفشل.

وقال مكتب الإعلام الحربي في ذات البيان إن "القيادة العامة للقوات المُسلحة تؤكد أن كل مناطق العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو".

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