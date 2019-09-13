أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ،الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة. ناجحة. ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: "سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح". تكللت بالنجاح". وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل أحد المستشفيات الأميركية، لاستكمال الفحوص الطبية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد الماضي.

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