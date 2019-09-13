تصوير 98 إنتاج أجنبي في المغرب 2019.. والاستثمارات بلغت 667 مليون

أفاد المركز السينمائي المغربي بأن الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب، في الفترة ما بين فاتح يناير و31 غشت 2019، بلغت 98 إنتاجا، باستثمار بلغت قيمته 667 مليون درهم.

وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له، أن المبلغ الإجمالي لهذه الإنتاجات، التي تشمل 19 فيلما طويلا و12 مسلسلا، تصل إلى 667 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 91 في المائة مقارنة بالاستثمار الإجمالي المسجل سنة 2018.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب50 في المائة مقارنة باستثمارات الإنتاجات الأجنبية في المغرب حتى تاريخ 31 غشت 2018 (445 مليون درهم)، مضيفا أنه لأول مرة خلال سنة 2019، تم تصوير موسم كامل من مسلسل “هوملاند”، من إنتاج الشركة الأمريكية “فوكس 21″، بالمغرب