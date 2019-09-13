سلاح الجو الليبي يستهدف 19 آلية مسلحة في سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إن طائراته استهدفت 19 آلية عسكرية تابعة للمليشيات في مدينة سرت كانت تخطط لشن هجمات على قوات تابعة له.

وقال الجيش، في بيان له، "إن الطائرات أصابت الأهداف بدقة وأوقعت خسائر بشرية وأضرارا مادية".

من ناحية أخرى، أكد الجيش الليبي، إسقاطه طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الجفرة.

وكان الجيش أعلن، منذ قليل، أنه أسقط طائرة أخرى مسيرة حاولت استهداف نفس القاعدة.