القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إن طائراته استهدفت 19 آلية عسكرية تابعة للمليشيات في مدينة سرت كانت تخطط لشن هجمات على قوات تابعة له.
وقال الجيش، في بيان له، "إن الطائرات أصابت الأهداف بدقة وأوقعت خسائر بشرية وأضرارا مادية".
من ناحية أخرى، أكد الجيش الليبي، إسقاطه طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الجفرة.
وكان الجيش أعلن، منذ قليل، أنه أسقط طائرة أخرى مسيرة حاولت استهداف نفس القاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الليبي يستهدف 19 آلية مسلحة في سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.