أمير الكويت يغادر المستشفى بأمريكا بعد استكمال الفحوص الطبية

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الجمعة، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى في أمريكا بعد إتمام الفحوصات الطبية.

وأكدت الوكالة، في بيان لها، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصحة جيدة، وأن الفحوصات تكللت بالنجاح.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، أعلن الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال وزير شؤون الديوان الأميري: "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، ما دعا لتأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقا".

وكان من المقرر أن يستضيف "ترامب" أمير الكويت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية الشهر الماضي.

وحينها، قالت المتحدثة ستيفاني جريشام، في بيان، "إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

وكانت آخر زيارة لأمير الكويت لواشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.