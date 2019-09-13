شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين نائب عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً أمس (الخميس) بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً جديداً، خلفاً للمستشار نبيل صادق بعد انتهاء مدته القانونية وفقا لتعديل الدستور.

وكانت صدرت تعديلات بقانون السلطة القضائية بتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل.

وكانت ولاية صادق، الذي تولى مهمات منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات، خلفاً للمستشار الراحل هشام بركات، الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته، وتنتهي مدته طبقاً للقانون في 19 سبتمبر الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في آلية وطريقة تعيين النائب العام الجديد.

والنائب العام الجديد شغل مناصب قضائية مهمة عدة، من بينها منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، ورئيس محكمة جنايات القاهرة بدوائر جرائم الإرهاب، كما تولى عددا من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام.