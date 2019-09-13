شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين استهدفتا قاعدة الجفرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، فجر الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، عندما حاولتا قصف قاعدة الجفرة الجويّة، الواقعة في قلب الصحراء الليبية.

وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الطائرة تم إسقاطها بعد إقلاعها من قاعدة مصراتة الجوية، وقبل أن تستهدف قاعدة الجفرة الجوية، مضيفا أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجوّ.

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إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" بأن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب سرت.

وتسيطر قوات الجيش الليبي على قاعدة الجفرة الجوية الاستراتيجية منذ عام 2017، بعد أن كانت تتخذها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وتنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإرهابي مركزا لها.

ومنذ إطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في الرابع من شهر أبريل الماضي، تمكنت دفاعات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 10 طائرات تركية مسيّرة، كانت تستخدم في توفير غطاء جويّ لتقدم قوات الوفاق، كما نجحت قوات الجيش في تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي، وقصف قاعدة لطائرات لدرون بمدينة مصراتة.