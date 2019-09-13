​بالصور- أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فايزة أحمد وبليغ حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد والموسيقار بليغ حمدي، في حفل كامل العدد، مساء أمس الخميس، بأولى عروض الموسم الفني الجديد على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

قدم مطربو الفرقة الموسيقية، مجموعة من أشهر أعمال الفنانين الراحلين، منها"حمال الأسية، بتسأل ليه عليا" أداء يمنى حسن، "بصراحة، قاعد معايا" أداء نعمة عصمت، "حيران، ياما قلبي قال لا" أداء هبة إسماعيل، "تخونوه، خسارة خسارة" أداء مصطفى سعد، "حاول تفتكرني" أداء محمد الخولي، "سلامات يا حبايب، كله ماشي" أداء حسام كمال، "موعود" أداء ياسر سعيد، واختتمت المطربة مروة حمدي الحفل برائعة كوكب الشرق أم كلثوم فات الميعاد.

وتمر الذكرى 37 على وفاة الفنانة فايزة أحمد، بعد أن قدمت تاريخا فنيا ضم أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و 80 أغنية تلفزيونية وعشرات الحفلات في مصر، فيما كان رصيدها من الأفلام 7 أعمال، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر 1982، عن عمرٍ ناهز 52 عاما بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وتحل ذكرى مرور 26 عاما على وفاة الموسيقار بليغ حمدي، والذي شارك العديد من الألحان مع نجوم الغناء منهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ و شادية، ووضع الموسيقي التصويرية لكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية منها "احنا بتوع الأتوبيس، شيء من الخوف، أبناء الصمت، العمر لحظة ، آه يا ليل يا زمن، أضواء المدينة"، ومن المسرحيات "ريا وسكينة، زقاق المدق، تمر حنة، ومن المسلسلات "بوابة الحلواني"، ورحل عن عالمنا في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.