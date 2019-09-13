بالصور- السيطرة على حريق بترام الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

سيطرت هيئة النقل العام بالإسكندرية على حريق محدود نشب، صباح اليوم الجمعة، بسقف عربة بترام المدينة بمنطقة بحري بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقى مرفق ترام المدينة بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى عربات الترام أثناء سيره بشارع محمد كريم قادما من محطة الرمل في اتجاه منطقة رأس التين.

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ومن جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن حريقا محدود للغاية نشب بإحدى عربات خط المدينة بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة العربة بشبكة الكهرباء.

وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة، أنه تم السيطرة على الحريق بواسطة هيئة النقل العام، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بأجزاء العربة، مشيرا إلى أنه تم تحرك العربة لورش كرموز لمعاينتها قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى.

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