فراس شليق: “مباراة الرجاء تمثل نهائي الأبطال بالنسبة للنصر”

أقر فراس شليق، مهاجم نادي النصر الليبي لكرة القدم، بصعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بنادي الرجاء الرياضي، نهاية الأسبوع الجاري، على أرضية ملعب “بتروسبورت”، بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال صاحب الـ23 عاما، في تصريحات للموقع الرسمي للكونفيدرالية الإفريقية “كاف”: “الرجاء البيضاوي منافس قوي ويملك خبرة كبيرة في مثل هذه المباريات، لذلك فمواجهتم بمثابة نهائي بطولة بالنسبة لنا”.

وتابع شليق: “نعد جمهورنا بأننا سنكون في المستوى المطلوب خلال المباراتين، لقد حضرنا بشكل كافً، من أجل تشريف كرة القدم الليبية”.

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وأردف اللاعب ذاته: “بالرغم من الفارق في الاستعدادات، إلا أننا سنظهر قوتنا، وهدفنا هو تجاوز هذا الدور، والاستمرار في المنافسة، التي سنكون أكثر قوة في قادم أدوارها”.

يذكر أن النصر الليبي، تجاوز في الدور التمهيدي نادي تيمبيت موكاف من جمهورية إفريقيا الوسطى، إذ خسر ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يهزمه في لقاء العودة بثلاثة أهداف لواحد، بينما ضمن الفريق الأخضر تواجده في الدور الأول، بعدما تغلب على بريكاما يونايتد الغامبي، في إياب الدور التمهيدي برباعية نظيفة، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلها.