شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجزائر تغرق في مياه الأمطار والسيول تغمر مترو الأنفاق والان مع التفاصيل

تسببت الأمطار الغزيرة، التى هطلت مساء اليوم، الخميس، على الجزائر العاصمة، فى ارتفاع منسوب المياه فى طرقات وشوارع العديد من البلديات وشل حركة المرور فى العاصمة.

ووفقا لموقع الإذاعة الجزائرية، بدأت الأمطار فى الهطول من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، وسببت سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل ومحطات مترو الأنفاق والمحلات التجارية، خاصة فى مناطق بئر مراد رايس ، حيدرة ، بن عكنون وجسر قسنطينة.

فيما نشرت صحيفة النهار الجزائرية، صورا تظهر حجم الكارثة، حيث لوحظ العديد من السيارات جرفتها السيول بشارع الإخوة بوعدو ببئر مراد رايس وسط هول كبير وصراخ السكان، وأيضا حى الوئام الفوضوى ببلدية جسر قسنطينة، التى غمرته المياه، ما خلق ذعرا كبيرا فى أوساط القاطنة.

وحذرت الأرصاد الجوية فى الجزائر، من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية، ابتداء من اليوم الخميس فى كل من ولايات جليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزى وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج .