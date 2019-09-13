واشنطن: استعداد بيونج يانج لاستئناف المفاوضات "إشارة مشجعة"

دونالد ترامب في لقاء سابق مع زعيم كوريا الشمالية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إن إبداء كوريا الشمالية استعدادها لاستئناف المفاوضات أمر مشجع، لكنها انتقدت تجاربها الصاروخية الأخيرة واصفة إياها بأنها "غير مفيدة".



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتيجاس أن رغبة بيونج يانج بالعودة إلى المفاوضات إشارة مشجعة وهو أمر نرحب به، وتابعت قائلة: "نحن ملتزمون بإجراء محادثات ومفاوضات مع الكوريين الشماليين".

وكانت بيونج يانج قد أعربت الأسبوع الماضي عن استعدادها للقاء الجانب الأمريكي، لإجراء "محادثات شاملة" بحلول نهاية الشهر.

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لكن في غضون ساعات من الإعلان أجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف شخصياً على اختبار "راجمة صواريخ فائقة الحجم".

وشددت أورتيجاس على أهمية الوحدة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي "في توجيه رسالة إلى كوريا الشمالية بأن الاستفزازات على غرار إطلاق الصواريخ غير مفيدة"، مضيفة: "نريد عودة الكوريين الشماليين إلى طاولة المفاوضات لإنجاز نزع السلاح النووي".



وأجرى ترامب 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي، وقال مرارا إنه يثق بأن كيم سيفي بما وعده به، على الرغم من مواصلة بيونج يانج اختباراتها الصاروخية.

وفي فبراير/شباط انتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم من دون تحقيق أي تقدم على وقع مطالبة الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم تعهّدات ملموسة بتخلي نظامها عن السلاح النووي.