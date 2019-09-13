Advertisements Advertisements أمير الرياض يستقبل سفير الصين لتعزيز سبل التعاون بين البلدين الجمعة 13 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض السعودية، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، السفير "تشن وى تشينج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .

Advertisements ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة. كما استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودى الألمانى صبحى عبدالجليل بترجى، ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحى بترجى، وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة فى منطقة الرياض.

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