مجتهد: سعود القحطاني على قيد الحياة ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لبن سلمان

لفت المغرد السعودي "​مجتهد​" إلى أن "​سعود القحطاني​ على قيد ​الحياة​ ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق ابن سلمان بغيره في إدارتها ويبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام".

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