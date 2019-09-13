لفت وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ إلى أن "المساعي المشتركة لتحالف "أوبك+" سيكون لها تأثير مستدام وإيجابي على أسواق ​النفط​ العالمية"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساسي لاجتماع اليوم واتفاق خفض الإنتاج بشكل عام، هو الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات النفط"، مؤكداً أن "​روسيا​ ستواصل العمل مع الجميع، لمواجهة تطورات السوق العالمية والتكيف معها".

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كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: "أوبك+" تهدف للحفاظ على الامتثال الكامل لخفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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