مسؤول اردني: السلام مع إسرائيل في طريقه للانهيار

رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني ان "حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن ضم غور الأردن، يأتي في إطار استفزازاته المستمرة في المنطقة، ويعد عدوانًا صارخًا على كل القوانين والمواثيق الدولية".
وفي حوار مع "سبوتنيك"، لفت إلى ان "دعاية نتانياهو الانتخابية تشبه دعاية ترامب بشأن نقل السفارة إلى القدس المحتلة"، محذرًا من أن "عملية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل باتت معرضة للانهيار".
وأشار الطعاني إلى "ضرورة إعادة العلاقات مع سوريا، كونها تمثل بعدًا استراتيجيًا للأردن"، موضحا أن "عودتها لحضن الجامعة العربية ملح، باعتبارها ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك".
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