مسؤول اردني: السلام مع إسرائيل في طريقه للانهيار

رأى رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في مجلس النواب ​الأردن​ي، نضال الطعاني ان "حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بشأن ضم غور الأردن، يأتي في إطار استفزازاته المستمرة في المنطقة، ويعد عدوانًا صارخًا على كل القوانين والمواثيق الدولية".

وفي حوار مع "​سبوتنيك​"، لفت إلى ان "دعاية نتانياهو الانتخابية تشبه دعاية ​ترامب​ بشأن نقل ​السفارة​ إلى ​القدس​ المحتلة"، محذرًا من أن "عملية السلام الموقعة بين الأردن و​إسرائيل​ باتت معرضة للانهيار".

وأشار الطعاني إلى "ضرورة إعادة العلاقات مع ​سوريا​، كونها تمثل بعدًا استراتيجيًا للأردن"، موضحا أن "عودتها لحضن ​الجامعة العربية​ ملح، باعتبارها ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك".