المتحدث باسم البنتاغون: معنيون بالهواجس الأمنية التركية على الحدود مع سوريا

أعلن المتحدث باسم "​البنتاغون​" شون روبرتسون أن "التعاون مع ​تركيا​ بشأن المنطقة الآمنة في ​سوريا​ يسير بشكل جيد"، مؤكداً أن "عمق تلك المنطقة ومساحتها يعتمد على الأوضاع على الأرض".

ولفت إلى أن "المسؤولين العسكريين الأميركيين من القيادتين الوسطى والأوروبية بحثوا مع الجانب التركي النجاحات التي تم إحرازها حتى الآن لتنفيذ الآلية الأمنية وإقامة مركز عمليات مشتركة"، مشيراً إلى "أول دورية أميركية تركية مشتركة في سوريا"، قائلا "انطلقت يوم الأحد الفائت وتم تسيير أربع طلعات استكشافية جوية للتأكد من تنفيذها".

وأكد أن "​الولايات المتحدة​ معنية بالهواجس التركية الأمنية المشروعة على حدودها الجنوبية والحوار هو الطريقة الأفضل لمعالجة تلك الهواجس"، مشدداً على "ضرورة التركيز على قتال داعش والتأكد من أن هزيمة التنظيم دائمة"، قائلا "إن الشراكة الأميركية مع "قسد" في مجال ​محاربة داعش​ راسخة ومستمرة".