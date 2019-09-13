ترامب: لدينا على الأقل 10 مرشحين لمنصب مستشار الأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "لدينا على الأقل 10 مرشحين لمنصب مستشار ​الأمن​ القومي خلفا ل​جون بولتون​". من جهة أخرى، لفت إلى ان "ارائه السياسية المتشددة إزاء فنزويلا وكوبا لن تتغير"، مشيراً إلى أن "هذه المواقف كانت أقوى بكثير من آراء مستشار الأمن القومي المقال، جون بولتون وكان يعوقني".

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