ريفي عن استدعاء بشارة شربل:إعتداء سافر ومرفوض على الحريات الإعلامية

علق الوزير السابق ​اشرف ريفي​ على إستدعاء الأستاذ بشارة شربل للمباحث الجنائية، واعتبر انه "مؤشر خطير وإعتداء سافر ومرفوض على الحريات الإعلامية. هذه سلطة مفلسة تستقوي على حرية الرأي وتعيد إنتاج نظام بوليسي. كل التضامن مع بشارة شربل ونداء الوطن. سنواجه مع جميع المخلصين هذا النهج البائد".

واضاف:"لم تخطئ "نداء الوطن" بعد كلام المين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصمت القبور لأهل السلطة عن كلامه، بالقول أن ​لبنان​ أصبح جمهورية خامنئي، فنصرالله حوًل لبنان الى محافظة نائية في سجن الملالي. سنقاوم هذه الوصاية وأتباعها مهما كان الثمن كبيراً".