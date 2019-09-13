بالصور- "طب المنيا" تُنظم المؤتمر العلمي السادس لمركز الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

نظمت كلية الطب في جامعة المنيا، المؤتمر العلمي السنوي السادس، لمركز جامعة المنيا للكبد، وذلك على مدار يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بالاشتراك مع جمعية المنيا للكبد والجهاز الهضمي والجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومجموعة دراسة أمراض الأوعية الدموية للكبد بجامعة عين شمس، وجمعية سرطان الكبد المصرية؛ لعرض الإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالمركز، وعرض أحدث المستجدات الطبية في التخصص.

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وشهد افتتاح المؤتمر، حضور الدكتور محمد جلال، والدكتور أبو بكر محيي الدين أستاذ الجراحة العامة ونائب رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمود أبو العينين خطاب، رؤساء المؤتمر، والدكتور محمد عبد المحسن، القائم بأعمال عميد كلية الطب، وأساتذة الجراحة والجهاز الهضمي والباطنة من جامعات المنيا وأسيوط، وعين شمس، والقاهرة.

وقال الدكتور محمد جلال، إن إدارة الجامعة تحرص على إقامة مؤتمراتها في شتى الموضوعات والتخصصات العلمية المتنوعة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة للوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، والقيام بدورها تجاه مجتمعها من خلال ما تمتلكه من اساتذتها المتخصصين في مختلف المجالات، متمنيًا لكلية الطب تحقيق أهداف المؤتمر والوصول إلى توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الرعاية الصحية لمرضى الصعيد.

وأكد الدكتور "أبو بكر" على دور مركز الكبد والذي سيجري افتتاحه الفعلي خلال الفترة المقبلة، والذي يحقق طفرة كبيرة في علاجات الكبد بمحافظة المنيا، والوصول إلى مستويات الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة على المستوى العلمي والأداء العالمي، لافتًا إلى المركز سيقدم العديد من الخدمات لقاعدة واسعة وكبيرة من المواطنين مرضى الكبد بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والبحثية.