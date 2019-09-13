ضبط 76 "توكتوك" وسحب تراخيص سيارات خلال حملة مرورية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شنت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، اليوم الخميس، حملة مرورية، ترأسها اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي، لإعادة الانضباط المرورى بشوارع المحافظة والقضاء على ظاهرة انتشار التوكتوك بمدينة المنصورة .

جاءت الحملة بمشاركة العقيد إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، المقدم دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور، المقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، الرائد محمود اللوزي معاون مباحث المرور، والنقباء أيمن خضر، أحمد محسن، كريم حمدي شاهين، كريم أحمد طاهر.

أسفرت الحملة عن سحب تراخيص 89 سيارة، وتصالح فوري بمبلغ حوالي 77350 ألف جنيه، و25 حالة إزالة لملصقات وزجاج ملون، 33 عدم صلاحية أنوار، 8 طمس لوحات معدنية، إضافة إلى ضبط 76 توكتوك و27 دراجة نارية، وتحرير 256 مخالفة غيابية.