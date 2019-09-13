بمشاركة شباب من سوريا والسودان.. يوم رياضي في "مركز بدر" بأسوان -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
نظم مركز شباب بدر بمدينة أسوان، اليوم الخميس، يومًا رياضيًا، ضمن خطة مشروع "المساحات الأمنة، للسوريين والسودانيين والمصريين 2019"، بحضور ٩٠ شابًا من البلدان الثلاث.
وقال فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة السباب والرياضة بأسوان، إنه في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تأسيس مساحة آمنة للوافدات السوريات والسودانيات والمصريات بمركز شباب بدر، من أجل إتاحة الفرصة لتعلم الحرف اليدوية وتنمية المهارات وتقديم الدعم النفسي وتوجيه الإخصائيات الاجتماعيات بالمشروع لبحث مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية المختصة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة.
وأضاف "رشدي"، أنه تم تنظيم يوم رياضي بحضور 90 شابًا وفتاة من الأشقاء السوريين والسودانيين المقيمين بأسوان بهدف الترويح وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة.
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