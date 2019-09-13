جامعة عين شمس تختتم قافلتها التنموية في مدن حلايب وشلاتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

اختتمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، أمس، أعمالها بمحافظة البحر الأحمر.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن عدد المستفيدين من الخدمة الطبية التي قدمتها عيادات القافلة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد نحو ٢٦٧٠ مستفيد ما بين كشوفات وجراحات ومناظير جهاز هضمي و جراحات أسنان وأشعة مقطعية وموجات صوتية.

وأضافت أن الحالات تتضمن مختلف تخصصات من الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، القلب والباطني، التخدير، الأسنان.

وأشارت إلى إجراء ٤٨ عملية جراحية متنوعة تحت إشراف الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.

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وأوضحت أنه جرى صرف الأدوية المجانية لـ٢٥٠٠ مستفيد، وتحويل ٨٥ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات الجامعة.

وتابعت الجامعة، بأن أعمال القافلة التي استمرت طوال ثلاثة أيام ونظمها قطاع شئون البيئة شهدت ٤٥ اختبارا فوريا و٤٤ استكتاب من خلال فصول محو الأمية الخمس التي باشرت أعمالها بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلاً عن تسليم ٣٢ شهادة للمتحررين من الأمية.

وأشارت إلى تقديم ندوة حول مرض فيروس سي، وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه، وندوة أخرى حول التغذية السليمة للأطفال، وحاضر بهما طارق عبد الفتاح مسئول التدريب بكلية الطب.

وأكدت أنه بالتعاون مع وزارة التضامن وهيئة الشئون الاجتماعية بمحافظة البحر الأحمر تم صرف مساعدات غذائية تنوعت بين ( التمر، السكر، الزيت، العدس، الفاصوليا وغيره) ، بالإضافة إلى صرف (٧٠) من الأجهزة التعويضية المتنوعة.