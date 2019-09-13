"صحة الإسكندرية" تبدأ تدريب الأطقم الطبية للكشف المبكر عن الحصبة الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ برنامج لتدريب الأطباء ومشرفات التمريض على بروتوكول للكشف المبكر عن متلازمة الحصبة الألمانية Rubella.

وقال عثمان في تصريح صحفي، مساء اليوم، إن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكر عن الحصبة الألمانية والإبلاغ الفوري عن الحالات المكتشفة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنظمة الصحة العالمية وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

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من ناحيتها قالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون الوقائية، إن التدريب يجرى بمستشفى الشاطبي الجامعي، ويشمل 15 طبيبا و7 مشرفات تمريض من العاملين بمستشفى الشاطبي الجامعي والوحدات الصحية التابعة للمديرية في الإسكندرية، لافتةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة لتكون مصر خالية من الامراض المستهدفة بالتطعيمات.

وأوضحت أن مرض الحصبة الألمانية ينشأ عن عدوى فيروسية قد تتسبب في أعراض منها الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة وطفح جلدي وردي على الوجه ينتشر إلى الجذع ثم الذراعين، والصداع وانسداد أو سيلان الأنف والتهاب واحمرار العينين، وغالبًا ما تكون الأعراض خفيفة لدرجة يصعب معها ملاحظتها خاصة عند الأطفال.

حضر مراسم تفعيل البرنامج الدكتورة هالة عبد الرؤوف، مدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتورة رحاب محمد، ممثلة منظمة الصحة العالمية، وعدد من قيادات الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.