ولي عهد البحرين يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة

أعلن ديوان ولي العهد البحريني، أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى أميركا ،

انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة.وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن الأمير سلمان بن حمد سيلتقي خلال زيارته الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤلين في الإدارة الأميركية.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب و ولي عهد البحرين سيناقشان الأمن البحري وكيفية مواجهة التهديد الإيراني والجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.