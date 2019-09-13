التحالف الإسلامي يبحث مكافحة الإرهاب مع اليابان

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف في مقر المركز، الملحق العسكري الياباني في الرياض العقيد البحري شينغو فوناكي.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيال ذلك، وجرى استعراض الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

وسلط المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به اليابان، مؤكدًا أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.