الجامعة العربية تراقب الانتخابات الرئاسية التونسية

وقع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية، السفير خليل الروادى، على مذكرة تفاهم مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، حول حقوق وواجبات ملاحظى بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية، المقرر إجراؤها 15 سبتمبر الجاري.

مذكرة التفاهم

وأوضح بيان وزعته الجامعة العربية، أمس، بأن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها فى تونس تتيح للبعثة حرية التحرك، وتعطيها الحق فى إجراء اللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.

مواكبة الاستحقاقات

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وأكد السفير الزوادى خلال اللقاء حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية، التى تجرى فى الجمهورية التونسية، وذلك فى إطار تأكيدها لدعم المسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد فى تونس. ولفت إلى أن الجامعة سبق وأن أرسلت بعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية فى تونس، التى جرت 2014، وأصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.

استعداد الهيئة العليا

وبدوره رحب السيد بفون ببعثة الجامعة، مؤكدا استعداد الهيئة العليا للانتخابات فى تونس للتعاون مع بعثة الجامعة، وتقديم كافة الإيضاحات والإجابات على استفساراتها. هذا، وتمثل أهداف هذه البعثة فى ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة فى الدولة، وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.