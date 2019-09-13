الإرياني: إضعاف مؤسسات الدولة يقوض معركة إسقاط الحوثي

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من محاولات إضعاف الدولة، معتبرا هذا التصرف يقوض معركة إسقاط ميليشيات الحوثي.

محاولة إضعاف الدولة

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر «أي محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة، وكيانها الاعتباري المنتخب لصالح كيانات طارئة ودخيلة يضرب معركة استعادة الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مقتل، ولا يخدم أحدا إلا المشروع الإيراني وسياساته التدميرية، التي تستهدف اليمن وكامل المنطقة».

هزيمة سياسية

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وأضاف في إشارة إلى قوات مجلس الجنوب الانتقالي: «من يدفع باتجاه هزيمة سياسية أو عسكرية أو معنوية للشرعية الدستورية في المحافظات الجنوبية، يكرس عمليا سيطرة الميليشيات الحوثية ويدفع النخب والشارع في مناطق سيطرة الميليشيات للاستسلام والرضوخ لمشروعها».

دعوة للتعاون

كما ناشد اليمنيين إحلال السلام، قائلا: «أوجه دعوة صادقة لأشقائنا وأصدقائنا الحريصين على إحلال السلام في اليمن، وكل أبناء شعبنا اليمني أن يكونوا عونا للدولة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ اليمن، لا أن يكونوا عونا عليها، فالتحديات التي تواجهها بلادنا ومنطقتنا العربية لا تقبل التنازلات، التي تمس بجوهر المعركة الوطنية».